Події

07:16 26.12.2022

За добу ворог завдав 6 авіа- та ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

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За добу ворог завдав 6 авіа- та ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу неділі, 25 грудня, російські окупанти завдали 1 авіаційного та 5 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні на сторінці у фейсбуці.

Зокрема, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація залишається без істотних змін, ворог зберігає військову присутність уздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах більш як 25 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Стельмахівка, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.

На херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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