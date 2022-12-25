Події

15:30 25.12.2022

Гурт Pink Floyd та український музикант Андрій Хливнюк зібрали близько 500 тис. фунтів стерлінгів для допомоги українському народу

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Британська рок-група Pink Floyd і український музикант, соліст групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк за допомогою своєї композиції "Hey, Hey, Rise Up" (Гей, гей, вставай), що є кавер-версією пісні "Ой у лузі червона калина", зібрали близько 500 тис. фунтів стерлінгів для допомоги українському народу.

Як повідомляє пресслужба групи, зібрані гроші будуть розподілені між українськими гуманітарними благодійними організаціями Hospitallers the Kharkiv and Przemyśl Project, "Медичний добровольчий батальйон Госпітальєри", "Vostok SOS", "Київ Волонтерський" і "Лівий берег".

"Подивимося, що ще ми можемо зробити цієї зими", - наголошується в повідомленні.

Композиція" Hey, Hey, Rise Up" була випущена в квітні поточного року. Вона є першою з 1994 року новою піснею групи Pink Floyd.

 

Теги: #допомога #pink_floyd #бумбокс

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