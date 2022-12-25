Щонайменше 23 людини стали жертвами зимового шторму в США - ЗМІ

Різке похолодання і хуртовини, що обрушилися на південь і центр США, забрали життя щонайменше 23 осіб, повідомляє The New York Times.

У Х'юстоні, штат Техас, померли жінка і дівчинка, отруївшись чадним газом від залишеного в гаражі з увімкненим двигуном автомобіля, повідомила місцева поліція. Також на одній з естакад міста був знайдений на смерть замерзлий бездомний чоловік.

За даними техаських ЗМІ, в місті Шугар-Ленд в околицях Х'юстона загинули в пожежі бабуся і троє дітей.

Влада міста Сан-Антоніо на півдні штату пов'язала з негодою смерть 78-річного чоловіка.

У штаті Теннессі загинув десятирічний хлопчик, який провалився в крижаний ставок, на півдні штату Луїзіана чоловік послизнувся, впав, вдарився головою і помер - згідно з повідомленнями офіційних осіб.

Спровоковані слизькими дорогами ДТП у штатах Техас і Кентуккі забрали життя десяти людей.

Крім того, на узбережжі Північної Кароліни три людини стали жертвами торнадо, проте невідомо, чи був він викликаний зимовим штормом.

Напередодні Національна метеорологічна служба США назвала шторм майже безпрецедентним за масштабами - він простягався від Великих озер поруч з Канадою до річки Ріо-Гранде вздовж кордону з Мексикою. За даними метеорологів, близько 60% американців зіткнулися з попередженнями, пов'язаними з небезпечними погодними явищами.