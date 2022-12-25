У храмах Київщини планується організувати "пункти незламності", повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Обговорили (з Епіфанієм – ІФ-У) ситуацію в Київській області, міжконфесійні відносини та гуманітарні проєкти для мешканців області. Одним із таких є Пункти Незламності, які будуть створені на базі храмів", - написав він у телеграм-каналі.

Кулеба зазначив, що зустрівся напередодні різдвяних свят із предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Епіфанієм.

"Я вдячний Митрополиту Епіфанію за постійну підтримку та допомогу Київщині. Велика честь отримати від Митрополита орден Архістратига Божого Михайла І ступеня", - написав Кулеба.