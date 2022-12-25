Окупанти впровадили комендантську годину у Василівці, працівникам видають спецперепустки, а мешканцям забороняють покидати житло

Російські окупанти запровадили комендантську годину у Василівці (Запорізька обл.), працівникам видають спецперепустки, а мешканцям забороняють залишати житло, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області", - йдеться у недільному зведенні.

У Василівці окупанти запровадили комендантську годину у період з 28 грудня до 04 січня 2023 року. Зокрема, працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися населеним пунктом.