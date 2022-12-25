Події

07:27 25.12.2022

Окупанти зосередили зусилля на лиманському, бахмутському та авдіївському напрямках

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Окупанти зосередили зусилля на лиманському, бахмутському та авдіївському напрямках

Російські війська зосередили зусилля на лиманському, бахмутському та авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку", - йдеться у недільному зведенні.

Разом із тим, Сили оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області.

На волинському, поліському та сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області.

На куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Новоселівське,  Стельмахівка і М’ясожарівка Луганської області.

На лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Веселе, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка,  Мар’їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині.

На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по позиціях наших військ неподалік Богоявленки, Вугледара, Пречистівки,  Новоукраїнки, Великої Новосілки та Времівки Донецької області.

На запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське на Запоріжжі та Марганець і Нікополь Дніпропетровської області.

На херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати, зокрема, цивільну інфраструктуру населених пунктів Червоногригорівка на Дніпропетровщині та Бургунка, Антонівка і Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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