ПЦУ та УГКЦ розпочали діалог про реформу церковного календаря

Предстоятели Православної церкви України (ПЦУ) Єпіфаній та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав обговорили створення спільної робочої групи щодо вивчення можливого переходу на новий календар, повідомила прес-служба УГКЦ.

"Особливу увагу предстоятелі Церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "ця робоча група має виробити конкретні пропозиції для предстоятелів та синодів обох церков у контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї 325 року. У цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя".