Події

19:30 24.12.2022

Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, обстрілюючи цивільні об'єкти

2 хв читати
Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, обстрілюючи цивільні об'єкти

Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби противник завдав 3 ракетних ударів по цивільних об'єктах у Запорізькій області, а також здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Російські окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському та авдіївському напрямках та намагаються покращити тактичне становище на куп'янському напрямку.

На волинському, поліському та сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність, проте, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє і Амбарне Харківської області.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка - Луганської.

На лиманському напрямку загарбники завдали вогневого ураження по Макіївці, Червонопопівці і Діброві Луганської області, а також Тернах на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку обстріляно Кам’янку, Авдіївку, Водяне, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На новопавлівському напрямку під вогонь окупантів потрапили Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області та Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку противник продовжує тероризувати мирне населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона.  Є загиблі і поранені серед мирних українських громадян.

У Горностаївці Херсонської області російські окупанти запровадили цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року до 03 січня 2023 року. Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися населеним пунктом.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:01 24.12.2022
Через значні втрати окупанти перепрофілюють лікарні на Луганщині у військові шпиталі

Через значні втрати окупанти перепрофілюють лікарні на Луганщині у військові шпиталі

06:56 24.12.2022
Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів

19:13 23.12.2022
Окупанти за добу завдали 1 ракетного та 4 авіаударів по території України, здійснили 16 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали 1 ракетного та 4 авіаударів по території України, здійснили 16 обстрілів із РСЗВ

08:24 23.12.2022
Близько 550 одиниць о/с та 6 артсистем втратила РФ в Україні за добу

Близько 550 одиниць о/с та 6 артсистем втратила РФ в Україні за добу

07:27 23.12.2022
Ворог завдав 12 ракетних та авіаударів, здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 12 ракетних та авіаударів, здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ

07:05 23.12.2022
ЗС України за добу відбили атаки в районі 19 населених пунктів, уражено 18 цілей противника

ЗС України за добу відбили атаки в районі 19 населених пунктів, уражено 18 цілей противника

18:46 22.12.2022
Окупанти завдали п'яти ракетних та п'яти авіаударів по Україні за добу, обстріляно Марганець та Часів Яр – Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали п'яти ракетних та п'яти авіаударів по Україні за добу, обстріляно Марганець та Часів Яр – Генштаб ЗСУ

18:40 22.12.2022
Сили оборони завдали ударів по трьох місцях скупчення окупантів та двох складах боєприпасів за добу – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по трьох місцях скупчення окупантів та двох складах боєприпасів за добу – Генштаб ЗСУ

07:14 22.12.2022
Влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд

Влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд

07:10 22.12.2022
ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

У Херсоні в результаті обстрілу РФ загинули 10 людей, 55 поранено

Український народ не чекає на диво, оскільки творить його сам

Іран поки що відмовляє РФ у поставках балістичних ракет, але продав 1,7 тис. "шахедів" - Буданов

Херсон обстріляли вранці з "Градів", семеро людей загинули, ще 58 постраждали - заступник керівника ОП Тимошенко

ОСТАННЄ

До 68 людей зросла кількість постраждалих від російського ранкового обстрілу в суботу в центрі Херсона

Ситуацію з електропостачанням у столичних районах Оболонь, Куренівка та Борщагівка покращено

У Херсоні в результаті обстрілу РФ загинули 10 людей, 55 поранено

Зеленський ухвалив рішення РНБО про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

Відновлено рух поїздів "червоною гілкою" київського метро

Український народ не чекає на диво, оскільки творить його сам

Порошенко та бійці 10-ї ОГШБр привітали українців з Різдвом

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Сирський став почесним громадянином Харківської області

Україні потрібно більше засобів контрбатарейної боротьби та далекобійних боєприпасів, щоб запобігати обстрілам мирних міст - Резніков

66 легкових автомобілів загорілися внаслідок ранкового обстрілу Херсона - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА