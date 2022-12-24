У Херсоні в результаті обстрілу РФ загинули 10 людей, 55 поранено

У результаті обстрілу російськими окупантами міста Херсон у суботу вранці загинуло 10 людей, 55 поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону у суботу увечері.

"На цей момент у нас 55 поранених... та 10 загиблих унаслідок удару по центру міста", - повідомив Янушевич, додавши, що 18 поранених перебувають у тяжкому стані.

Глава обладміністрації зазначив, що серед постраждалих унаслідок ранкового суботнього обстрілу немає дітей.

При цьому він повідомив, що в п'ятницю 17 людей зазнали поранень у результаті ворожих обстрілів і п'ятеро людей загинули. "Серед поранених є шестирічна дівчинка, за життя якої боролися медики і вдалося її врятувати. Але, на жаль, шестирічна дитина залишилася без ока... у неї поламана нога. Будемо евакуювати її до Києва", - сказав Янушевич.

Він звернувся до жителів Херсона, якщо є можливість здати кров: "Це дуже важливо, і це може врятувати життя ваших співгромадян".