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19:23 24.12.2022

Зеленський ухвалив рішення РНБО про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

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Зеленський ухвалив рішення РНБО про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким впроваджено в дію рішення Національної ради безпеки та оборони України від 23 грудня "Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту".

Документ оприлюднено на сайті президента.

Зазначається, що рішення було ухвалене з метою практичного виконання завдань щодо набуття Україною членства у Європейському Союзі, вжиття комплексу невідкладних заходів, спрямованих на подолання наслідків повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації, оцінювання стану сил і засобів Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та визначення заходів для досягнення ними необхідних спроможностей до виконання завдань за призначенням у поточних і прогнозованих умовах безпекового середовища, забезпечення готовності до охорони зовнішніх кордонів ЄС в межах державного кордону України після набуття повноправного членства в ЄС.

Документ передбачає проведення Міністерством внутрішніх справ України огляду громадської безпеки та цивільного захисту, передбачивши внесення необхідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 507 "Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ" в частині організації, контролю та проведення такого огляду в умовах воєнного стану, а також попереднього розгляду його результатів.

За підсумками огляду планується розробка Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України та її внесення до РНБО для схвалення та подальшого затвердження указом Президента України.

Також передбачено перегляд Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 687-р, та плану заходів з її реалізації з урахуванням надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Після затвердження Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України розроблення у встановленому порядку галузевих стратегій, державних цільових програм у сферах громадської безпеки, захисту та охорони державного кордону України, цивільного захисту та міграційної політики, а також оперативних планів та планів застосування сил і засобів у кризових ситуаціях.

Національному інституту стратегічних досліджень здійснити науково-методичне забезпечення проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, підготовки проектів документів планування у сферах, що належать до компетенції Міністерства внутрішніх справ України.

Указ набирає чинності з дня оприлюднення.

 

 

Теги: #указ #оборона #безпека

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