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14:30 24.12.2022

Іран поки що відмовляє РФ у поставках балістичних ракет, але продав 1,7 тис. "шахедів" - Буданов

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Іран поки що відмовляє РФ у поставках балістичних ракет, але продав 1,7 тис. "шахедів" - Буданов

РФ запропонувала іранській військовій промисловості наукове ноу-хау, однак водночас Іран досі відмовляється підтримати РФ у поставках балістичних ракет, повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Іран не поспішає з цим зі зрозумілих причин, тому що тільки-но Росія запустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться", — сказав Буданов в інтерв'ю The New-York Times, опублікованому в суботу.

За його словами, відповідно до укладеного влітку контракту РФ придбала в Ірану 1700 так званих вибухових безпілотників "Шахед", які поставляються траншами. На цей час Росія запустила близько 540 безпілотників для тактичних ударів уздовж лінії фронту і по електростанціях, опорах ліній електропередач і електропідстанціях. Водночас, зазначив глава ГУР, більшість ударних дронів збиваються до того, як досягають своїх цілей.

За словами Буданова, в Ірані вартість виробництва такого безпілотника становить близько $7 тис. за одиницю, хоча не зрозуміло, скільки Іран насправді бере з РФ за цю зброю. 

Теги: #рф #зброя #іран

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