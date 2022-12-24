В Україну прибули 25 генераторів від уряду Японії

Із 20 до 22 грудня в Україну прибули 25 генераторів, наданих урядом Японії, повідомляється в Twitter посольства Японії в Україні в суботу.

"Їх планують використовувати для забезпечення опаленням і водою в сильні морози", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, уряд Японії 22 листопада ухвалив рішення про надання надзвичайної грантової допомоги в розмірі близько $ 2,57 млн як підтримки для допомоги в підготовці до зими в електроенергетичному секторі в Україні

"Уряд Японії здійснить допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) з надання Україні генераторів і ламп на сонячних батареях", – повідомили в МЗС Японії.