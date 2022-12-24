Події

13:34 24.12.2022

В Україну прибули 25 генераторів від уряду Японії

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Із 20 до 22 грудня в Україну прибули 25 генераторів, наданих урядом Японії, повідомляється в Twitter посольства Японії в Україні в суботу.

"Їх планують використовувати для забезпечення опаленням і водою в сильні морози", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, уряд Японії 22 листопада ухвалив рішення про надання надзвичайної грантової допомоги в розмірі близько $ 2,57 млн як підтримки для допомоги в підготовці до зими в електроенергетичному секторі в Україні

"Уряд Японії здійснить допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) з надання Україні генераторів і ламп на сонячних батареях", – повідомили в МЗС Японії.

Теги: #україна #японія #генератори

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