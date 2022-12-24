Четверо окупантів, які катували учасників АТО в Боровій, засуджені до 11 років в'язниці

Суд визнав винними чотирьох російських окупантів, які катували учасників антитерористичної операції під час окупації смт Борова Ізюмського району Харківської області, в порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) і засудив їх 11 років позбавлення волі.

"Всі четверо (...) повністю визнали провину і розкаялися. У судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу. 23 грудня Котелевський районний суд Полтавської області задовольнив у повному обсязі клопотання обласної прокуратури та призначив російським військовослужбовцям покарання у вигляді 11 років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Як було встановлено, на початку вересня під час окупації смт Борова двоє найманців приватної військової компанії "Редут" та двоє військовослужбовців 16 окремої бригади спеціального призначення Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ катували трьох учасників АТО. Дані про українських військових передавав їм співробітник ФСБ РФ.

Як зазначається у повідомленні, кожного з учасників АТО окупанти піддавали жорстоким тортурам. Їх викрадали, надівши їм на руки пластмасові стяжки і мішок на голову, потім поміщали в триметрову земляну яму на базі відпочинку "Світло шахтаря" і тримали без води і їжі. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по руках і ногах. Після жорстоких тортур російські солдати відпустили постраждалих.

Вирок суду не вступив в законну силу, на нього може бути подана апеляційна скарга.