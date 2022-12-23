У результаті обстрілу одна з ТЕС ДТЕК призупинила роботу, загинув працівник станції

У п'ятницю внаслідок російського обстрілу одного з енергетичних об'єктів ДТЕК він припинив генерацію електроенергії.

"Сьогодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго", внаслідок чого було пошкоджено його обладнання, і станція припинила виробництво електроенергії", - повідомила компанія у своєму телеграм-каналі.

За її даними, коли обстріл закінчиться, енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання.

"На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено. Це вже 21-а терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК", - уточнили в ДТЕК.