Правоохоронці викрили механізм привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво лінії київського метро

Національна поліція України розслідує факт незаконного привласнення підрядниками коштів, виділених на будівництво лінії метрополітену в Києві, повідомляє пресслужба поліції.

"У межах розслідування кримінального провадження співробітники департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління, співробітники Офісу генерального прокурора та Державної податкової служби встановили, що у 2018 році між київським метрополітеном та підрядником було укладено договір на 5,9 млрд грн, який профінансовано на 4 млрд грн. Проте заплановані роботи виконані лише на 60%, зазначені у договорі строки порушені, а стан будівництва і досі не змінився", - зазначено в повідомленні.

У подальшому, у жовтні 2022 року, на рахунки підконтрольних підприємств як передоплату за будівельні роботи перераховано ще 530 млн грн, незважаючи на те, що ці підприємства не мали відповідних кваліфікованих працівників і власної спецтехніки.

У четвер, 22 грудня, поліцейські здійснили близько 30 обшуків за адресами фігурантів та вилучили фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, що містять важливі для досудового розслідування відомості.

Наразі досліджують факт можливого заволодіння та легалізації організаторами оборудки 530 млн грн, які було сплачено за будівельні роботи.

Крім того, для запобігання подальшим сумнівним операціям із бюджетними коштами з ініціативи Нацполіції Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала 160 млн грн, які були на рахунках, задіяних у протиправній схемі підприємств.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу триває.