Події

19:13 23.12.2022

Окупанти за добу завдали 1 ракетного та 4 авіаударів по території України, здійснили 16 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу завдали 1 ракетного та 4 авіаударів по території України, здійснили 16 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти протягом доби завдали 1 ракетного та 4 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю.

Зазначено, що загарбники збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському та авдіївському напрямках. На куп'янському – намагається покращити тактичне положення. На новопавлівському, запорізькому та херсонському – обороняється", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що наразі зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти планують розгорнути на території Білорусі польовий шпиталь.

На слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них – Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки Харківської області.

На куп'янському напрямку ворог обстріляв райони 14 населених пунктів. Зокрема, це – Вишневе, Іванівка, Западне, Куп'янськ і Синьківка на Харківщині та Кислівка, Ягідне, Котлярівка, Куземівка і Коломийчиха Луганської області.

На лиманському напрямку окупанти знову завдали вогневого ураження по районах Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

На бахмутському напрямку противник обстріляв райони 22 населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне та Веселе Донецької області. Крім того, авіаудари зафіксовано біля Спірного та Білогорівки.

На авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали Водяне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області.

На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Парасковіївки, Вугледару, Золотої Ниви та Великої Новосілки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, які проживають уздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів із реактивної та ствольної артилерії зазнали понад 40 населених пунктів. Зокрема, це – Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам'янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам'янського.

У Генштабі ЗСУ додають, що з метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області до Бердянська прибули близько 500 військовослужбовців зі складу росгвардії.

"Українська авіація протягом доби завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління, два склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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