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19:11 23.12.2022

Стефанчук упевнений, що Рада ухвалить законопроєкт про релігійну організацію, яка загрожує безпеці України

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Стефанчук упевнений, що Рада ухвалить законопроєкт про релігійну організацію, яка загрожує безпеці України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт щодо релігійної організації, яка становить загрозу національній безпеці України.

"Є рішення РНБО. Кабінету міністрів поставлене завдання найближчим часом розробити законопроєкт, який буде одноголосно, я впевнений, схвалений Верховною Радою України: що нам робити далі з якоюсь релігійною організацією, яка створює національну загрозу для безпеки України, і ми це приймемо. Я думаю, що ми зробимо цей законопроєкт, ми його внесемо до Ради і найближчим часом проголосуємо", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Він наголосив, що наразі всі готові до радикальних рішень, які стосуються питань безпеки України.

"У нас за Конституцією держава відокремлена від релігії, але це не означає, що будь-хто може замахуватися, прикриваючись релігією на державну безпеку України", - зазначив спікер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

За його словами, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено "забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом та за необхідності вжити передбачених законом заходів".

 

 

Теги: #рада #спікер #думка

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