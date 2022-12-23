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18:34 23.12.2022

Точки видачі гуманітарної допомоги та дров для опалення організовано в Миколаївській області – заступник глави ОП Тимошенко

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Точки видачі гуманітарної допомоги та дров для опалення організовано в Миколаївській області – заступник глави ОП Тимошенко

Жителям Миколаївської області направлено понад 330 тонн гуманітарної допомоги, 453 домогосподарства отримали дрова для опалення, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу в Києві в п'ятницю.

"Жителі звільнених територій Миколаївщини отримують гуманітарну допомогу, мешканцям передано продукти харчування, засоби гігієни, теплий одяг, будівельні матеріали, загалом понад 330 тонн", – сказав Тимошенко.

За його словами, у Снігурівці Миколаївської області організовано шість точок видачі гуманітарної допомоги. Крім того, в області відкрито 181 Пункт незламності.

За тиждень ще два Пункти незламності відкрито в Херсоні, отже, їх загальна кількість на Херсонщині зросла до 23.

"Загалом за тиждень в Україні Пунктами незламності скористалися вже понад 62 тис. відвідувачів", - зазначив заступник глави Офісу президента.

За даними Тимошенка, за останні чотири дні з Херсонської області евакуювали ще 444 особи, серед яких 53 дитини, шість маломобільних осіб, вісім пенсіонерів.

Крім того, тривають деокупаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах Харківської області. Відновлено роботу 22 аптек, 13 відділень банків.

Теги: #тимошенко #гумдопомога #миколаївська_область

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