У Парижі затримали чоловіка, який застрелив двох людей і ще декількох поранив
Невідомий відкрив стрілянину в 10-му окрузі Парижу, співробітники поліції затримали його, повідомили у п'ятницю у префектурі паризької поліції.
"Дії співробітників поліції тривають. Чоловіка затримано", - йдеться у повідомленні поліції у твіттері.
Газета "Фігаро" з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що двоє людей померли, ще троє дістали поранень.
За даними телеканалу БФМ-ТВ, затриманому близько 60 років.
У поліції закликали жителів та гостей столиці уникати за можливості зони, де сталася стрілянина.