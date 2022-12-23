Події

14:28 23.12.2022

У Парижі затримали чоловіка, який застрелив двох людей і ще декількох поранив

1 хв читати
У Парижі затримали чоловіка, який застрелив двох людей і ще декількох поранив

Невідомий відкрив стрілянину в 10-му окрузі Парижу, співробітники поліції затримали його, повідомили у п'ятницю у префектурі паризької поліції.

"Дії співробітників поліції тривають. Чоловіка затримано", - йдеться у повідомленні поліції у твіттері.

Газета "Фігаро" з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що двоє людей померли, ще троє дістали поранень.

За даними телеканалу БФМ-ТВ, затриманому близько 60 років.

У поліції закликали жителів та гостей столиці уникати за можливості зони, де сталася стрілянина.

Теги: #париж #вбивство #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 23.12.2022
У Києві затримано власника мережі донецьких ломбардів, який фінансував т. зв. ДНР

У Києві затримано власника мережі донецьких ломбардів, який фінансував т. зв. ДНР

19:28 22.12.2022
Співробітника розвідки Німеччини затримано за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Співробітника розвідки Німеччини затримано за підозрою у шпигунстві на користь РФ

11:03 21.12.2022
Колишнього боксера, якого обвинувачують в умисному вбивстві, засуджено на десять років позбавлення волі - прокуратура

Колишнього боксера, якого обвинувачують в умисному вбивстві, засуджено на десять років позбавлення волі - прокуратура

08:02 10.12.2022
На Закарпатті прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення громадян із України до Словаччини

На Закарпатті прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення громадян із України до Словаччини

13:11 08.12.2022
СБУ затримала в Одесі подружжя - російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артскладах ЗСУ

СБУ затримала в Одесі подружжя - російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артскладах ЗСУ

11:22 08.12.2022
У Києві затримано та взято під варту ексголову Куп'янської РДА, яка співпрацювала з окупантами – СБУ

У Києві затримано та взято під варту ексголову Куп'янської РДА, яка співпрацювала з окупантами – СБУ

10:34 07.12.2022
У ФРН відбулися рейди через підозру про підготовку держперевороту, затримано 25 осіб, зокрема громадянина РФ

У ФРН відбулися рейди через підозру про підготовку держперевороту, затримано 25 осіб, зокрема громадянина РФ

19:04 03.12.2022
У Великій Британії, ймовірно, затримали російського бізнесмена Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей

У Великій Британії, ймовірно, затримали російського бізнесмена Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей

13:54 29.11.2022
ДБР затримало заступника міського голови Херсона, який працював на ворога

ДБР затримало заступника міського голови Херсона, який працював на ворога

06:43 22.11.2022
В Естонії затримано підозрюваних у крипто шахрайстві на $575 млн

В Естонії затримано підозрюваних у крипто шахрайстві на $575 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди виділять EUR2,5 млрд допомоги Україні – розмова Зеленського та Рютте

Суд відкрив справу про банкрутство "Азовсталі"

Чотири міжнародні рейси йдуть із затримкою через скупчення поїздів на польському кордоні - УЗ

Зеленський повернувся до Києва

Комунальники подали тепло і воду до всіх районів Києва

ОСТАННЄ

СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українок

Київ відкрив 52 нових пункти обігріву, тепер їх 532 - Кличко

Окупанти знову обстріляли Херсон, одна особа загинула, повідомляє заступник глави ОП Тимошенко

Унаслідок ворожого обстрілу Херсону в п'ятницю загинули двоє людей

ЄК скерує на відновлення зруйнованих в Україні шкіл 66 млн євро

Нідерланди виділять EUR2,5 млрд допомоги Україні – розмова Зеленського та Рютте

"Моссад" попереджає про розширення співпраці Росії та Ірану у постачанні озброєнь - ЗМІ

У Токмаку вночі згорів штаб окупантів - Стратком ЗСУ

Суд відкрив справу про банкрутство "Азовсталі"

Естонія відправляє в Україну дрони та зимову форму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА