У Парижі затримали чоловіка, який застрелив двох людей і ще декількох поранив

Невідомий відкрив стрілянину в 10-му окрузі Парижу, співробітники поліції затримали його, повідомили у п'ятницю у префектурі паризької поліції.

"Дії співробітників поліції тривають. Чоловіка затримано", - йдеться у повідомленні поліції у твіттері.

Газета "Фігаро" з посиланням на джерела в поліції повідомляє, що двоє людей померли, ще троє дістали поранень.

За даними телеканалу БФМ-ТВ, затриманому близько 60 років.

У поліції закликали жителів та гостей столиці уникати за можливості зони, де сталася стрілянина.