"Моссад" попереджає про розширення співпраці Росії та Ірану у постачанні озброєнь - ЗМІ

Іран готує розширення постачання передових видів озброєнь Росії, заявив голова служби зовнішньої розвідки Ізраїлю "Моссад" Давид Барнеа, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

"Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення постачань передових систем озброєння Росії. Водночас він намагається приховувати цю діяльність під завісою таємності", - сказав Барнеа.

Глава "Моссаду" Барнеа окрему частину своєї промови присвятив спробам Ірану наростити свій ядерний потенціал: "Ми за різними каналами застерігаємо про наміри Ірану розширити свій ядерний проєкт та збагачення урану, а також про намір іранського режиму активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону".