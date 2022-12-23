Події

12:25 23.12.2022

У Токмаку вночі згорів штаб окупантів - Стратком ЗСУ

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У Токмаку вночі згорів штаб окупантів - Стратком ЗСУ

В окупованому м.Токмак Запорізької області надвечір у четвер згорів штаб окупантів, повідомляється в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України у п'ятницю.

"Ув сні згоріло багато дон-донів разом зі штабом орків", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що інформацію було підготовлено на підставі повідомлень соціальних мереж про вибухи, наразі подробиці уточнюються.

За повідомленнями низки місцевих пабліків, у четвер близько опівночі у місці зосередження окупантів у Токмаку на території Ковальсько-штампувального заводу погриміло кілька вибухів, після чого почалася пожежа. Місцеві жителі розповсюджують у соцмережах відео з місця нічних вибухів.

Теги: #вибух #токмак #штаб #пожежа #окупанти

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