У Токмаку вночі згорів штаб окупантів - Стратком ЗСУ

В окупованому м.Токмак Запорізької області надвечір у четвер згорів штаб окупантів, повідомляється в телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України у п'ятницю.

"Ув сні згоріло багато дон-донів разом зі штабом орків", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що інформацію було підготовлено на підставі повідомлень соціальних мереж про вибухи, наразі подробиці уточнюються.

За повідомленнями низки місцевих пабліків, у четвер близько опівночі у місці зосередження окупантів у Токмаку на території Ковальсько-штампувального заводу погриміло кілька вибухів, після чого почалася пожежа. Місцеві жителі розповсюджують у соцмережах відео з місця нічних вибухів.