Суд відкрив справу про банкрутство "Азовсталі"

Господарський суд Запорізької області 21 грудня розпочав справу про банкрутство ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" (Маріуполь Донецької обл.), призначивши підготовче засідання на 20 березня 2023 року.

Згідно з інформацією компанії в системі розкриття НКЦПФР у п'ятницю, ініціатором порушення справи про банкрутство є ПрАТ "Запоріжвогнетрив", причина – захоплення та руйнування металургійного комбінату "Азовсталі", і як наслідок – неможливість виконання зобов'язань перед кредиторами.

Арбітражним керуючим суд призначив Олену Бугулян.

Раніше цей самий суд порушив справу про банкрутство ММК ім. Ілліча за позовом АКХЗ, призначивши підготовче засідання на 27 лютого 2023 року. Арбітражним керуючим призначено Олексія Сокола.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств, що розташовуються в Україні, Європі та США. Українські підприємства групи розміщуються переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією.