Економіка

11:57 23.05.2024

ДП "Укрспирт" опинилося на межі банкрутства - Держаудитслужба

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ДП "Укрспирт" опинилося на межі банкрутства - Держаудитслужба

Найбільший виробник спирту і державний монополіст ДП "Укрспирт" з квітня 2023 року повністю припинило виробничу діяльність і має багатомільйонну прострочену заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами, повідомила за результатами фінансового аудиту Державна аудиторська служба.

Держаудитслужба зазначила, що 2020 року розпочалася демонополізація та реформування спиртової галузі. Очікувалося, що до держбюджету мало надійти близько 5 млрд грн. Приватизація місць провадження діяльності (МПД) і зберігання спирту ДП "Укрспирт" мала бути завершена ще 2021 року.

"Станом на 01.04.2024 залишаються неприватизованими 8 підприємств, які входять до ДП "Укрспирт", унаслідок чого ДП "Укрспирт" не отримало 95,7 млн грн запланованих надходжень від приватизації (балансова вартість майна, яку має окремо сплатити переможець аукціону). Крім того, підприємство зазнало понад 70 млн грн додаткових витрат на утримання непрацюючих підприємств і втрати активів на 5,2 млн грн", - зазначили в Держаудитслужбі.

За інформацією відомства, ці фактори стали причиною непогашення ДП "Укрспирт" до кінця 2023 року простроченої заборгованості перед державним бюджетом та іншими кредиторами.

Крім того, внаслідок неефективних управлінських рішень колишнього керівництва ДП "Укрспирт" щодо несвоєчасного виконання рішення Антимонопольного комітету України підприємство зазнало непродуктивних витрат на сплату нарахованої пені на суму 33 млн грн.

Загальна сума виявлених недоліків і порушень під час використання майна та коштів підприємств становить понад 330 млн грн.

"Невиконання ДП "Укрспирт" своїх зобов'язань перед бюджетом та контрагентами (через брак обігових коштів) призведе до додаткових видатків через сплату штрафних санкцій у розмірі 29,3 млн грн та у разі винесення судами рішень на користь позивачів за іншими справами - на суму 8,4 млн грн", - резюмували в Держаудитслужбі.

Теги: #укрспирт #банкрутство #аудит

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