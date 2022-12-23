Путін, як і раніше, не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною – ISW

Президент РФ Володимир Путін продовжує відмовлятися ставитися до президента України Володимира Зеленського як до рівноправного та суверенного партнера, що ще раз свідчить про те, що Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 22 грудня.

"Путін не відреагував на виступ Зеленського перед Конгресом США у Вашингтоні 22 грудня, а натомість зосередив свою пресконференцію 22 грудня на впливі США і Заходу на Україну... Риторика Путіна є частиною російської інформаційної операції, що триває, яка заперечує легітимність України як суверенної держави", - наголошується у звіті.

За даними аналітиків, посилання на нібито недотримання "мінських угод" українською стороною спрямоване на усунення України від участі в майбутніх прямих переговорах на підставі помилкових передумов про те, що Україна ці угоди порушила і що Київ не є незалежним гравцем. "Ці зусилля навряд чи увінчаються успіхом з огляду на неодноразові заяви лідерів США та Європи про свою рішучість, що Україна визначатиме свій власний курс", - зазначають у ISW.

Путін розширив ще одну наявну російську інформаційну операцію, спрямовану на скорочення допомоги Заходу у сфері безпеки України, звинувативши США у затягуванні війни в Україні шляхом надання систем ППО "Патріот". "Системи "Патріот" завадять Путіну змусити Україну капітулювати на його умовах, що, можливо, має на увазі Путін, коли каже, що це затягує війну", - наголошують аналітики.

Повідомляється також, що використання Путіним терміну "війна" щодо вторгнення в Україну викликало деяку плутанину у російському інформаційному просторі.

За даними ISW, у Кремлі повідомили про другий за тиждень візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу до лінії фронту в Україні, ймовірно, щоб уникнути критики на його адресу. "Міноборони Росії, ймовірно, визнало за необхідне показати Шойгу на передовій, тому що воно хибно стверджувало, що Шойгу відвідав лінію фронту 18 грудня, тоді як насправді він відвідав російські тили для фотосесії недалеко від межі Криму та Херсонської області. Це стало ще більш незручним після цього візиту президента України Зеленського на фронт до Бахмуту 20 грудня", - йдеться у звіті.

Водночас ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин продовжує прагнути підвищити значення своєї ПВК, щоб зарекомендувати себе як центральну фігуру ультранаціоналістичної провоєнної спільноти РФ. "Пригожин, ймовірно, намагається використати свої паралельні військові структури, щоб надати російським військовим можливості, яких наразі не вистачає російським військовим, щоб збільшити свій вплив. Повідомлення Північної Кореї про постачання зброї російським військовим із використанням групи "Вагнера" як посередника можуть свідчити про те, що Пригожин намагається використати свою приватну військову компанію для забезпечення іноземних джерел зброї, які Міноборони Росії було б важче отримати", - зазначають в ISW.

Російські окупаційні війська у четвер продовжували завдавати обмежених ударів по лінії Кремінна - Сватове Луганської області, а українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної. Російські війська також продовжували наступальні дії в районі Бахмуту та Авдіївки, а також посилюють заходи безпеки у Херсонській області та Криму, побоюючись контрнаступних операцій України.