Події

10:05 23.12.2022

Комунальники подали тепло і воду до всіх районів Києва

1 хв читати
Комунальники подали тепло і воду до всіх районів Києва

Тепло- і водопостачання працюють у всіх районах столиці у штатному режимі, але на верхніх поверхах знеструмлених багатоповерхівок можливий знижений тиск води, повідомляється у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації у п'ятницю.

"Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", - йдеться у повідомленні.

Енергетики продовжують працювати над усуненням пошкоджень у мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень.

"Ще раз звертаюся до киян - не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - наведено слова начальника КМВА Сергія Попка у телеграм-каналі.

Теги: #київ #теплопостачання #водопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:26 22.12.2022
Ситуація в Києві з енергопостачанням важка, головна проблема – доставка живлення споживачам - КМВА

Ситуація в Києві з енергопостачанням важка, головна проблема – доставка живлення споживачам - КМВА

03:48 22.12.2022
У Києві найскладніша в країні ситуація з електропостачанням через руйнування 60% трансформаторів

У Києві найскладніша в країні ситуація з електропостачанням через руйнування 60% трансформаторів

13:01 20.12.2022
У Києві почали подавати воду в будинки - мер

У Києві почали подавати воду в будинки - мер

12:50 20.12.2022
Дефіцит електроенергії в Києві перевищує 50% - "Укренерго"

Дефіцит електроенергії в Києві перевищує 50% - "Укренерго"

09:48 20.12.2022
Рух потягів на "червоній" лінії київського метро відновлено до "Лісової" - мер

Рух потягів на "червоній" лінії київського метро відновлено до "Лісової" - мер

09:19 20.12.2022
У Києві впродовж двох годин можливі перебої з водопостачанням - КМДА

У Києві впродовж двох годин можливі перебої з водопостачанням - КМДА

09:19 20.12.2022
Київ отримує лімітований обсяг електропостачання, тепло подається по черзі - КМВА

Київ отримує лімітований обсяг електропостачання, тепло подається по черзі - КМВА

08:24 20.12.2022
Рух потягів червоною лінією метрополітену в Києві обмежений у зв'язку з різким перепадом напруги

Рух потягів червоною лінією метрополітену в Києві обмежений у зв'язку з різким перепадом напруги

06:31 20.12.2022
У Києві без стабільного електропостачання десять котелень

У Києві без стабільного електропостачання десять котелень

06:24 20.12.2022
Уряд допоміг Києву з погашенням єврооблігацій-2022 і продовженням рейтингів

Уряд допоміг Києву з погашенням єврооблігацій-2022 і продовженням рейтингів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Близько 550 одиниць о/с та 6 артсистем втратила РФ в Україні за добу

Ворог завдав 12 ракетних та авіаударів, здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ

Остаточне затвердження $45 млрд допомоги США Україні на 2023 р. очікується вже 23 грудня

ЗС України за добу відбили атаки в районі 19 населених пунктів, уражено 18 цілей противника

Сенат США схвалив проєкт бюджету $1,7 трлн на 2023 рік із майже $45 млрд для України

ОСТАННЄ

Путін, як і раніше, не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною – ISW

ДБР повідомило про підозру двом колишнім правоохоронцям із Новопскова, які працюють на окупантів

За добу на Харківщині шестеро людей постраждали внаслідок агресії РФ

До 867 зросла кількість поранених дітей унаслідок збройної агресії РФ в Україні

Одна людина загинула та дві отримали поранення внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 655,9 млн

У результаті обстрілів у Донецькій області за добу загинуло чотири людини, ще семеро отримали поранення

Близько 550 одиниць о/с та 6 артсистем втратила РФ в Україні за добу

"Укрнафта" призупиняє програму з обслуговування карток "Авіас" через невиконання зобов'язань

США розраховують, що Китай візьме під контроль ситуацію з COVID-19

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА