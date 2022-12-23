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09:26 23.12.2022

ДБР повідомило про підозру двом колишнім правоохоронцям із Новопскова, які працюють на окупантів

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ДБР повідомило про підозру двом колишнім правоохоронцям із Новопскова, які працюють на окупантів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом правоохоронцям зі Старобільського району Луганської області, які добровільно обійняли посади в так званому Новопсковському РОВД МВС ЛНР, повідомляє пресслужба ДБР у п'ятницю.

Слідчі ДБР встановили, що правоохоронець та співробітник відділу кадрів відмовилися виїжджати з тимчасово окупованої території. Вони добровільно склали присягу на вірність Росії і почали працювати на агресора, забезпечуючи функціонування окупаційних структур.

Колишніх працівників правоохоронних органів підозрюють у добровільному зайнятті посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Раніше ДБР повідомило про підозру ще двом колишнім правоохоронцям із Херсону та Маріуполя, які погодилися працювати на окупантів.

Теги: #правоохоронці #дбр #зрадники

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