"Укрнафта" призупиняє програму з обслуговування карток "Авіас" через невиконання зобов'язань

ПАТ "Укрнафта" оголосила про тимчасове призупинення з 23 грудня партнерської програми обслуговування паливних карток "Авіас", повідомила пресслужба компанії пізно ввечері в четвер.

"У зв'язку з невиконанням компаніями-емітентами (картковими операторами талонів ТМ "Авіас") зобов'язань щодо постачання палива та оплати наданих послуг з обслуговування паливних карток, "Укрнафта" 23 грудня з 00.00 на всіх АЗК мережі UKRNAFTA припиняє реалізацію палива скретч-картками (талонами), паливними картками "Авіас" та мобільним додатком Energy", - йдеться у пресрелізі компанії.

"Укрнафта" зазначила, що рішення щодо відновлення дії програми буде оголошено додатково.

Водночас компанія повідомила про плани впровадження власної паливної картки UKRNAFTA найближчим часом.

Станом на осінь 2021 року "Авіас" на своєму сайті зазначав, що до його партнерської мережі входить 1,542 тис. станцій: АЗС партнерської мережі працювали під брендами "Авіас", "Укрнафта", ANP, ZNP, Sentosa Oil, "Юкон", Rubix.

Як повідомлялося, ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), а також "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатора". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Загальні збори акціонерів "Укрнафти" 9 листопада 2022 року внесли зміни до статуту компанії, змінивши колективний виконавчий орган (правління) на одноособовий (директор) в особі Сергія Корецького.

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі знаходяться 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС з яких станом на початок грудня 2022 року працюють 449. Контрольний пакет акцій компанії належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний (близько 42%) до вилучення – структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, пов’язаних із брендом Авіас".