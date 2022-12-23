Події

07:27 23.12.2022

Ворог завдав 12 ракетних та авіаударів, здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ

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Ворог завдав 12 ракетних та авіаударів, здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби противник завдав 6 ракетних і 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об'єктах у Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі ЗСУ у п'ятницю вранці.

"На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На території республіки білорусь військові комісаріати проводять перевірку приписного складу. Особлива увага приділяється старшим офіцерам, які перебувають у запасі", – сказано у зведенні.

На сіверському напрямку противник здійснив обстріли з РСЗВ у районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Нововасилівка, Атинськ, Іскрисківщина, Павлівка, Водолаги і Краснопілля на Сумщині.

На слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка та Строївка Харківської області.

На куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік Новомлинська, Куп’янська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Марганець Дніпропетровської області та місто Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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