Події

07:05 23.12.2022

ЗС України за добу відбили атаки в районі 19 населених пунктів, уражено 18 цілей противника

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ЗС України за добу відбили атаки в районі 19 населених пунктів, уражено 18 цілей противника

Минулої доби четверга, 22 грудня, ЗСУ відбили атаки в районі 19 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Українські підрозділи авіації, ракетних військ та артилерії вразили 18 цілей ворога, повідомили у Генштабі у п'ятницю.

"Водночас підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині", – йдеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що авіацією Сил оборони за минулу добу завдано 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищено три зенітно-ракетні комплекси та один центр БПЛА противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.

У Генштабі також повідомили, що у зв'язку із значними втратами, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній із баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз у зазначеному населеному пункті використовуються для розміщення військовослужбовців окупаційних військ.

На території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій уздовж автодороги Красноперекопськ – Джанкой.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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