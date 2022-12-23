Події

07:00 23.12.2022

У Сумській області сигнал тривоги дублюватимуть оповіщенням із гучномовців

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У Сумській області сигнал тривоги дублюватимуть оповіщенням із гучномовців

Із вечора четверга, 22 грудня, на Сумщині паралельно із сигналом тривоги запроваджується дублювання оповіщенням із гучномовців, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"З 22 години 22 грудня на Сумщині всі сигнали тривоги супроводжуватимуться додатковим дублюванням повідомлень про загрозу. Вони лунатимуть на вулицях міст області, зі спецавтомобілів ДСНС, із використанням гучномовців", - написав він у телеграм-каналі.

Живицький попросив мешканців області не панікувати та з розумінням поставитись до цього.

 

 

 

Теги: #повідомлення #сумська_область

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