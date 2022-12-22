Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся у четвер із президентом України Володимиром Зеленським, переговори та зустріч делегацій під головуванням лідерів країн тривали дві години, повідомляє Канцелярія президента Польщі.

"Президент Анджей Дуда зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який повертався до країни після відвідин США. Очні переговори та зустріч делегацій під головуванням президентів тривали дві години", - йдеться у повідомленні у твіттері.

У Канцелярії повідомили, що Зеленський поінформував президента Польщі про деталі свого візиту до США.

"Лідери також обговорили стан двосторонніх польсько-українських відносин в умовах російської агресії проти України", - наголошується в повідомленні.