Події

19:38 22.12.2022

Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

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Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся у четвер із президентом України Володимиром Зеленським, переговори та зустріч делегацій під головуванням лідерів країн тривали дві години, повідомляє Канцелярія президента Польщі.

"Президент Анджей Дуда зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який повертався до країни після відвідин США. Очні переговори та зустріч делегацій під головуванням президентів тривали дві години", - йдеться у повідомленні у твіттері.

У Канцелярії повідомили, що Зеленський поінформував президента Польщі про деталі свого візиту до США.

"Лідери також обговорили стан двосторонніх польсько-українських відносин в умовах російської агресії проти України", - наголошується в повідомленні.

Теги: #президент #україна #польща #переговори

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