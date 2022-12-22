Події

13:35 22.12.2022

До Миколаєва за кілька тижнів повернулося понад 50 тис. осіб – К.Тимошенко

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До Миколаєва за кілька тижнів повернулося понад 50 тис. осіб – К.Тимошенко

До Миколаєва за останні кілька тижнів повернулося понад 50 тисяч людей, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Тимошенко за підсумками робочої поїздки до Миколаївської області.

"Це означає, що до Миколаєва повертається життя. Зрозуміло, що лінія фронту посунулася, тому й люди їдуть додому навіть у зимовий сезон", – наводить пресслужба його слова в релізі, поширеному в четвер.

Тимошенко та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відвідали місто Снігурівка, звільнене від окупантів у листопаді. Загалом, як зазначив Тимошенко, життя в деокупованих районах Миколаївщини поступово відновлюється, і це найголовніше. Працюють лікарні, пункти роздачі дров, Пункти незламності, надходить гуманітарна допомога.

Як зазначив Тимошенко, через складну ситуацію в енергосистемі країни в Миколаївській області наразі діють планові відключення електроенергії, але графік відключень чітко дотримується.

"Відключення відбуваються фактично хвилина в хвилину завдяки злагодженій роботі обленерго й обласної військової адміністрації. Саме цього ми й хочемо досягти в інших регіонах", – наголосив він.

У зв'язку з цим Тимошенко відзначив складну ситуацію з енергопостачанням у центральному регіоні України, зокрема в Києві та Київській області, де через нещодавні російські обстріли застосовують аварійні відключення.

"Ми сподіваємося, іще трохи часу – і наші залізні енергетики зможуть все ж таки додати потужності цьому регіону. Це найголовніше зараз – дати більше потужності для того, щоб вийти на планові відключення", – сказав Тимошенко.

Теги: #миколаїв #жителі #повернення

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