Події

10:24 22.12.2022

Система Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків – міністр оборони Польщі

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Система Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків – міністр оборони Польщі

Розміщення американської системи Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Розміщення американської системи Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків. Це чудове рішення адміністрації США. Опозиція, яка заявляла про "неможливість" передачі ЗРК в Україну, вкотре дискредитувала себе", - написав він у твіттері.

Теги: #польща #patriot

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