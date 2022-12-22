Система Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків – міністр оборони Польщі

Розміщення американської системи Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Розміщення американської системи Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків. Це чудове рішення адміністрації США. Опозиція, яка заявляла про "неможливість" передачі ЗРК в Україну, вкотре дискредитувала себе", - написав він у твіттері.