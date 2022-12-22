Події

09:25 22.12.2022

Зеленський зустрівся у Вашингтоні з Ненсі Пелосі

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Зеленський зустрівся у Вашингтоні з Ненсі Пелосі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся під час свого візиту до Вашингтона зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі.

"Сьогодні ми зібралися тут, щоб привітати сміливого та мужнього президента Зеленського, щоб віддати належне – не тільки йому – але мужньому, єдиному народу України за те, що вони роблять для захисту демократії", – сказала Пелосі журналістам після зустрічі.

За її словами, весь Конгрес, демократи й республіканці, Палата представників і Сенат із нетерпінням чекають на його виступ у середу ввечері.

Зеленський зазначив, що це його другий візит до Капітолію США, а востаннє він був перед війною та вторгненням Росії до його країни. "Що я можу сказати? Інше, інше відчуття, як інша історія, як інше життя. Але все одно в цьому житті дуже важливим є Конгрес Сполучених Штатів, це великий друг України, українського народу, дійсно свободи, свободи українців. І вам велика вдячність. Ви сприяли нам у фінансовій підтримці... Велика вам подяка", - сказав він.

Теги: #пелосі #зеленський

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