Події

08:50 22.12.2022

За добу на Харківщині двоє людей постраждали від залишених ворогами мін і боєприпасів

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За добу на Харківщині двоє людей постраждали від залишених ворогами мін і боєприпасів

Минулої доби на Харківщині не зафіксовано постраждалих у результаті ворожих обстрілів, проте є постраждалі від залишених окупантами мін та боєприпасів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався і отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, обстрілів російських окупаційних військ зазнали розташовані поблизу держкордону і лінії зіткнення населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства.

 

 

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #міни

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