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07:20 22.12.2022

Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги

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Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги

Уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон для закупівлі зброї та обладнання для України, повідомила пресслужба данського міністерства оборони.

"Боротьба України за свободу - це також наша та європейська боротьба за свободу. Тому уряд разом із партіями у данському парламенті вирішили пожертвувати додатково 300 мільйонів данських крон в Україну", - заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Він наголосив, що данський уряд і надалі продовжуватиме надавати підтримку українцям, зокрема, гуманітарну, фінансову та військову.

За інформацією оборонного відомства Данії, кошти буде виділено з бюджету міністерства оборони та передано Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.

 

 

 

Теги: #україна #данія #військова_допомога

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