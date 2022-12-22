Події

07:10 22.12.2022

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

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ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

Бійці Збройних сил України минулої доби відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка на Донеччині," - йдеться у повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Разом з тим, на сіверському напрямку, противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню район Заруцького, що на  Сумщині.

На слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Макіївки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На бахмутському напрямку противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Вугледара, Пречистівки,  Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнали населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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