Події

22:22 21.12.2022

Росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки, господарські будівлі та газопровід

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Росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки, господарські будівлі та газопровід

Російські війська у середу обстріляли Марганець Нікопольського району (Дніпропетровська обл.), пошкоджено будинки, господарські споруди та газопровід, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Вдень армія Росії, використовуючи ствольну артилерію, здійснила обстріл міста Марганець. Пошкоджено сім житлових будинків, дві господарські будівлі, газопровід. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

За словами голови РВА, до вечора середи ворог зробив повторний обстріл однієї з територій району, інформація уточнюється.

"Вночі прошу мешканців прибережних територій перебувати у притулку або скористатися правилом двох стін", - закликав Євтушенко.

 

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська #марганець

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