Міністр МЗС Німеччини обговорив із Костіним злочини РФ в Україні

Державний міністр закордонних справ Німеччини, депутат Бундестагу Тобіас Лінднер обговорив із генеральним прокурором України Андрієм Костіним міжнародні злочини РФ в Україні, Німеччина допомагає зі збором доказів, повідомляє посольство ФРН.

"Із Андрієм Костіним державний міністр МЗС Німеччини обговорив міжнародні злочини РФ в Україні. Злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Триває збір доказів, Німеччина також допомагає. Радимося з Україною та міжнародними партнерами, у яких судах мають розглядати справи", - сказано в повідомленні в твіттері.