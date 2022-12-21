Події

20:53 21.12.2022

Міністр МЗС Німеччини обговорив із Костіним злочини РФ в Україні

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Міністр МЗС Німеччини обговорив із Костіним злочини РФ в Україні

Державний міністр закордонних справ Німеччини, депутат Бундестагу Тобіас Лінднер обговорив із генеральним прокурором України Андрієм Костіним міжнародні злочини РФ в Україні, Німеччина допомагає зі збором доказів, повідомляє посольство ФРН.

"Із Андрієм Костіним державний міністр МЗС Німеччини обговорив міжнародні злочини РФ в Україні. Злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Триває збір доказів, Німеччина також допомагає. Радимося з Україною та міжнародними партнерами, у яких судах мають розглядати справи", - сказано в повідомленні в твіттері.

 

 

 

Теги: #візит #мзс #німеччина

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