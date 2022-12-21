Голова Одеської ОВА затвердив програму розвитку та функціонування української мови як державної у суспільному житті регіону на 2023-2025 рр.

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко підписав розпорядження про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної у суспільному житті Одеської області на 2023-2025 роки.

"Утвердження та розвиток української мови – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива подальша розбудова Української держави. У нашій області існує потреба в забезпеченні належного використання державної мови у різних сферах життя", - написав Марченко в телеграм-каналі в середу.

Він зазначив, що керівництво області мотивуватиме населення до вивчення, навчання та спілкування державною мовою, а також запроваджуватиме і втілюватиме в життя відповідні проєкти.

"Плануємо відкрити мережу курсів з вивчення української мови, сприяти створенню україномовної медійної продукції. Українська мова, особливо в умовах війни з Росією – це питання нашої єдності, національної безпеки та свободи", - підсумував голова ОВА.