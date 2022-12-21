Увечері у середу 60 всесвітньо відомих локацій вимкнуть світло на знак солідарності з Україною

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє, що у середу ввечері 60 всесвітньо відомих локацій вимкнуть світло на знак солідарності з Україною.

"Сьогодні ввечері 60 всесвітньо відомих локацій вимкнуть світло на знак солідарності з Україною. Від Колізею та Сіднейської опери до різдвяних ялинок у Нью-Йорку та Лондоні", - написав Федоров у твіттері.

Він зазначив, що ця кампанія присвячена візиту президента України Володимира Зеленського до США та націлена на забезпечення українських лікарень генераторами.