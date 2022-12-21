Залужний обговорив із начальником Генштабу ЗС Польщі ситуацію в регіоні та подякував за допомогу

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів зустріч в Україні з головою Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Раймундом Анджейчаком, подякував йому за надану допомогу.

"Мав за честь вітати в Україні начальника Генерального штабу ЗС Республіки Польща і мого друга генерала Раймунда Анджейчака. Це нагода відверто обговорити ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку. Вдячний, що Україна не сама у спротиві російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів", – написав він у телеграм-каналі.

Він також подякував за надану міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси та необхідні матеріали.

"Ціную можливість проводити професійну підготовку наших військовослужбовців на польській території. Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО. Глибока вдячність польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів", - зазначив він.