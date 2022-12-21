У Печенігах на Харківщині на міні підірвався тракторист, його госпіталізували

У середу, 21 грудня, у Печенізькій громаді Харківської області під час виконання сільгоспробіт трактор наїхав на ворожу міну, повідомив селищний голова Олександр Гусаров.

"Тракторист отримав поранення та перебуває в обласній лікарні", - написав Гусаров у своєму телеграм-каналі.

Він закликав жителів громади бути обережними і не чіпати підозрілі предмети.

Частина полів, лісових масивів, водосховищ та інших ділянок Печенізької громади досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають. Закликаю всіх бути максимально обережними, не чіпати підозрілих предметів, а у разі їх виявлення негайно повідомляти службу з надзвичайних ситуацій за номерами 101 або 057656-12-14", - написав Гусаров.