Керівник СБУ: Відповідно до норм міжнародного права ми зобов'язані перерізати логістику ворога на Кримському мосту
Виконувач обов'язків глави Служби безпеки України Василь Малюк не коментує публічно обставини вибухів на незаконно спорудженому російськими окупантами мосту через Керченську протоку, проте наголошує, що, відповідно до норм міжнародного і національного права, звичаїв ведення війни, а також виходячи з оперативної обстановки, Україна зобов'язана перерізати там логістику ворога.
"Кримський міст. Відповідно до норм міжнародного права, норм чинного законодавства України, звичаїв і традицій ведення війни та виходячи з аналізу оперативної обстановки ми просто зобов'язані там перерізати логістику ворогові", - сказав Малюк в інтерв'ю телеканалу "1+1".
"Водночас сьогодні вам публічно я не можу якимсь чином це прокоментувати та розповісти якісь деталі", - додав він.
"З часом усе стане відомо... Зараз мені цікаво спостерігати за російським псевдослідством: працюють, затримали, наскільки мені відомо, вже 22 своїх громадян, катують, до речі, їх, проводять поліграфічні дослідження. І мені цікаво, на що вони вийдуть, тож спостерігатимемо, а всі деталі, відповідно, ми дізнаємося після нашої перемоги", - підсумував Малюк.