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13:13 21.12.2022

В.о. глави СБУ: Ворог готував замах на голову ГУР та міністра оборони, таких історій до десятка

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В.о. глави СБУ: Ворог готував замах на голову ГУР та міністра оборони, таких історій до десятка

Гарантування особистої безпеки перших осіб військово-політичного керівництва України є постійним процесом: нещодавно СБУ запобігла замаху на керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова, повідомив в.о. глави СБУ Василь Малюк.

В інтерв'ю телеканалу "1+1", відповідаючи на запитання про те, чи готувалися замахи особисто на нього, Малюк сказав: "Вони постійно над цим працюють, скажу вам так. Не розповідатиму деталей, оскільки вони теж навчаються на своїй згубній практиці. Працюють вони не тільки щодо мене, а щодо багатьох високопосадовців нашої країни, зокрема у них є ціль номер один, номер два тощо".

Керівник служби при цьому зазначив: "У них нічого не вийшло, не вийде. Ми працюємо на випередження, опрацьовано не одну групу. Серед тих, хто виношував відповідні наміри, є ті, хто поповнив обмінний фонд, є ті, хто зі зброєю в руках пішов із життя і перебуває у сирій землі".

Загалом, зазначив Малюк, "це безперервний процес - особиста безпека перших осіб серед військово-політичного керівництва".

"Можу зупинитися хіба що стосовно нещодавньої реалізації – був замах на мого бойового побратима Кирила Буданова та пана Резнікова - міністра оборони. Ворог сюди маршрутизував виконавця. До цього вони ставили перевірочне завдання наявній агентурі в Україні - завдання з ліквідації одного військовослужбовця. Було зроблено контроль за скоєнням злочину, фото-імітація, фото-звіти їм розіслали, вони за це розрахувалися. Зрозуміли, що можуть працювати і відправили вже безпосередньо виконавця для великої справи. Для початку вони оплачували $100 тис., щоб це все розпочати, і вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він через третю країну", - розповів в.о. глави СБУ.

Водночас Малюк зауважив, що "таких історій не одна і не дві, їх до десяти".

За його словами, низка кримінальних проваджень за цими фактами перебуває в активній фазі документування.

Малюк також підтвердив інформацію про те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у ворога був список на ліквідацію військово-політичного керівництва, бійців "Азова" та інших українців.

 

Теги: #сбу #замах #малюк

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