Окупаційну адміністрацію у Біловодську укомплектували новосибірцями, колаборанти не виправдали довіри

Російські окупанти привезли 15 чиновників із Новосибірська до смт Біловодська Старобільського району Луганської області, щоб сформувати місцеву окупаційну адміністрацію, повідомляється у телеграм-каналі Луганської обласної військової адміністрації у середу.

"Ці особи мають замінити колаборантів, які "не виправдали довіри", та імітуватимуть "народну владу" громади, налагоджуватимуть репресивну машину в населеному пункті", - йдеться у повідомленні.

В обладміністрації також повідомили про зростання соціальної напруги в окупованій частині Луганської області, зокрема через дефіцит пального.