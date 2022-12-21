Події

11:29 21.12.2022

Окупаційну адміністрацію у Біловодську укомплектували новосибірцями, колаборанти не виправдали довіри

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Російські окупанти привезли 15 чиновників із Новосибірська до смт Біловодська Старобільського району Луганської області, щоб сформувати місцеву окупаційну адміністрацію, повідомляється у телеграм-каналі Луганської обласної військової адміністрації у середу.

"Ці особи мають замінити колаборантів, які "не виправдали довіри", та імітуватимуть "народну владу" громади, налагоджуватимуть репресивну машину в населеному пункті", - йдеться у повідомленні.

В обладміністрації також повідомили про зростання соціальної напруги в окупованій частині Луганської області, зокрема через дефіцит пального.

 

Теги: #луганська_область #окупанти

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