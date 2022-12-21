Події

08:10 21.12.2022

Зеленський обговорить у США з Байденом обороноздатність України, а також виступить у Конгресі

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Зеленський обговорить у США з Байденом обороноздатність України, а також виступить у Конгресі

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США обговорить із президентом США Джо Байденом обороноздатність України, а також двосторонню співпрацю.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості та обороноздатності України. Зокрема, з Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав Зеленський у твіттері в середу вранці.

У Білому Домі повідомили, що "спочатку президент Байден прийме президента Зеленського у Білому домі для двосторонніх зустрічей. Буде пресконференція та можливість звернутися до представників громадськості".

Також, президент України виступить на спільному засіданні Конгресу, який "продемонструє потужну двопартійну підтримку України".

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #сша #візит #зеленський

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