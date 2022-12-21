Події

07:16 21.12.2022

Маск залишить посаду гендиректора Твіттера, якщо знайде заміну

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Маск залишить посаду гендиректора Твіттера, якщо знайде заміну

Власник та голова ради директорів Твіттер Ілон Маск заявив, що залишить посаду голови компанії після того, як знайде заміну.

"Я піду з посади генерального директора, щойно знайду когось достатньо дурного, щоб взятися за цю роботу!" - написав Маск у твіттері.

"Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів", - додав він.

Ця заява стала відповіддю на підсумки голосування в соцмережі про те, чи хочуть користувачі, щоби Маск перестав керувати твіттер.

За 12 годин, доки опитування було відкрито, 57,5% користувачів проголосували за відставку Маска та 42,5% - проти.

Загалом в опитуванні взяли участь понад 17,5 млн осіб.

Маск придбав Tвіттер за $44 млрд цього року. Оголошена у квітні угода була закрита лише наприкінці жовтня після довгих розглядів між сторонами, які стосуються розкриття інформації про фейкові облікові записи. Після покупки компанії Маск неодноразово заявляв про намір дотримуватися свободи слова на платформі.

 

 

Теги: #сша #твіттер #маск

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