Окупанти проводять підготовку до примусової евакуації мешканців України з території Василівського району Запорізької області

Російські окупанти з 12 грудня ведуть підготовку до т.зв. евакуації мешканців України із населених пунктів Василівського району Запорізької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівки та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в середу вранці.

Було підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та ворожої техніки на Херсонщині, поблизу Василівки. В результаті знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація про втрати окупантів у живій силі уточнюється.

Минулої доби авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили противника.