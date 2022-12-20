Синод УПЦ (МП) закликав Зеленського розблокувати діяльність релігійних організацій, які потрапили під санкції РНБО, та "забезпечити право на свободу совісті"

Синод Української православної церкви (Московського патріархату) у вівторок звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом про розблокування релігійних організацій, які потрапили під санкції РНБО разом зі своїми "архіпастирями" та забезпечення права на свободу совісті та віросповідання в Україні.

"Ми шанобливо звертаємось до Вас з проханням забезпечити право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української Православної Церкви. Захистити українське суспільство від риторики ненависті і нетерпимості за релігійною ознакою, що розпалює релігійну ворожнечу в країні. Розблокувати діяльність релігійних організацій, що потрапили під санкції разом зі своїми архіпастирями. Не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України", - йдеться в зверненні, оприлюдненому на сайті УПЦ (МП).

Члени Синоду також висловили сподівання, що президенту Зеленському "вдасться запобігти штучному розколу українського народу за релігійною ознакою, що життєво необхідно в умовах зовнішньої агресії".

У зверненні уточнюється, що представники УПЦ (МП) виступають проти низки законопроєктів, зокрема, №8221, №8012, №8262, які мають на увазі повну заборону діяльності УПЦ (МП) на території України, звернення парламенту до Кабміну з закликом про передачу у безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври представникам ПЦУ храмів із УПЦ (МП) до ПЦУ.

Стосовно санкцій, запроваджених Радою національної безпеки та оборони проти низки представників УПЦ (МП), то в зверненні йдеться, що вони є "грубим втручанням у діяльність релігійних організацій" і призвели нібито до блокування діяльності "цілих єпархій, які охоплюють десятки тисяч вірян, та надають масштабну соціально-гуманітарну допомогу військовим, вимушеним переселенцям та багатьом іншим потребуючим верствам населення".

Також члени Синоду висловили обурення випуском програми "Байрактар News#104" виробництва студії "Квартал 95", пояснивши це тим, що у випуску "впродовж майже 14 хвилин у передачі лунало богохульство, глузування і блюзнірство стосовно Бога та Української Православної Церкви, а також було використано неправдиву і недостовірну інформацію, зневагу та образи релігійних почуттів віруючих і розпалювання релігійної ворожнечі".

"Духовенство та миряни Української Православної Церкви звернулися до керівництва телеканалу "1+1" та авторського колективу студії "Квартал 95" з вимогою принести публічні вибачення за передачу та вилучити її з інформаційного простору, а також до правоохоронних органів для належного розслідування цього ганебного сюжету. Чекаємо, що автори сценарію зазначеної передачі, її ведучі та актори зроблять належні висновки і принесуть вибачення перед християнською спільнотою України", - підсумували в Синоді.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони України у грудні запровадила санкції проти низки ієрархів УПЦ (МП), зокрема, намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя), а також колишнього народного депутата Вадима Новинського.